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G7 залучить приватний сектор до відновлення України й не розморожуватиме активів РФ до компенсації завданих збитків - заява глав МЗС
14:27 08.11.2023 |
РФ має припинити агресію проти України й понести правову відповідальність за всі свої міжнародні протиправні дії, включно з компенсацією завданих Україні збитків, ідеться в заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7), ухваленій за підсумками їхньої зустрічі в Токіо в середу.
"Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми підтверджуємо нашу прихильність притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом підтримання зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд", - зазначено в документі.
Глави МЗС заявляють, що зобов'язуються підтримувати довгострокове відновлення України. "Ми також працюємо над залученням нашого приватного сектору до сталого економічного відновлення України", - йдеться в заяві.
Лідери зовнішньополітичних відомств країн G7 підтвердили, що їхня прихильність підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність "ніколи не похитнеться" й узяли зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, водночас посилюючи економічний тиск і запроваджуючи жорсткі санкції та інші обмеження проти Росії".
Глави МЗС також заявили про наміри вживати подальших дій, щоб запобігти ухиленню й обходу заходів проти РФ. "Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській агресії, інакше їм доведеться зіткнутися з серйозними витратами. Щоб скоротити доходи, які Росія отримує від свого експорту, ми прискоримо наші консультації щодо енергетики, металів і всіх нетехнічних алмазів, включно з тими, що видобувають, обробляють або виробляють у Росії", - зазначено в документі.
У G7 підтвердили мету обмежити доходи РФ від енергетики й майбутні можливості видобутку корисних копалин, спираючись на вже вжиті заходи. "Ми продовжуємо зменшувати нашу залежність від російських енергоресурсів, щоб Росія більше не могла використовувати свої енергетичні ресурси проти нас. Ми зобов'язуємося працювати з країнами всього світу для підвищення глобальної продовольчої й енергетичної безпеки", - йдеться в заяві.
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