Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бельгія просуватиме членство України в Євросоюзі під час свого головування в Раді ЄС
14:10 08.11.2023 |
Членство України в ЄС буде серед пріоритетів бельгійського головування в Раді Євросоюзу у першій половині наступного року.
Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС України Дмитра Кулеби з його бельгійською колегою Аджею Лябіб, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського зовнішньополітичного відомства.
Міністри обговорили майбутнє головування Бельгії у Раді ЄС і зазначили, що просування членства України в ЄС буде одним із ключових пріоритетів. "Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", - заявив Кулеба.
Глави МЗС також підкреслили лідерську роль Бельгії у сфері запровадження механізму використання податку на прибуток від заморожених російських активів задля відновлення України.
"Нам потрібна ширша законодавча база в межах ЄС, щоб згадана практика була поширена на інші європейські країни. Росія має заплатити за шкоду і руйнування, яких вона завдала Україні", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Він також наголосив, що під час візиту до Брюсселя він отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України: "Що би не відбувалося у світі, підтримка України буде пріоритетом. Разом з партнерами ми залишаємося сфокусованими на перемозі України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
|У Конгресі США схвалили передачу Україні активів рф
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
|США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|G7 залучить приватний сектор до відновлення України й не розморожуватиме активів РФ до компенсації завданих збитків - заява глав МЗС
|Бельгія просуватиме членство України в Євросоюзі під час свого головування в Раді ЄС
|Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС
|Словацький уряд не схвалив військову допомогу Україні на 40 млн євро
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до середини лютого 2024 року
|З початку великої війни чиновники подали вчетверо менше декларацій, ніж за 2021 рік
Бізнес
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu