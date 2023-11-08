Бельгія просуватиме членство України в Євросоюзі під час свого головування в Раді ЄС

Членство України в ЄС буде серед пріоритетів бельгійського головування в Раді Євросоюзу у першій половині наступного року.

Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС України Дмитра Кулеби з його бельгійською колегою Аджею Лябіб, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського зовнішньополітичного відомства.

Міністри обговорили майбутнє головування Бельгії у Раді ЄС і зазначили, що просування членства України в ЄС буде одним із ключових пріоритетів. "Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", - заявив Кулеба.

Глави МЗС також підкреслили лідерську роль Бельгії у сфері запровадження механізму використання податку на прибуток від заморожених російських активів задля відновлення України.

"Нам потрібна ширша законодавча база в межах ЄС, щоб згадана практика була поширена на інші європейські країни. Росія має заплатити за шкоду і руйнування, яких вона завдала Україні", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Він також наголосив, що під час візиту до Брюсселя він отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України: "Що би не відбувалося у світі, підтримка України буде пріоритетом. Разом з партнерами ми залишаємося сфокусованими на перемозі України".