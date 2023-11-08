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З початку великої війни чиновники подали вчетверо менше декларацій, ніж за 2021 рік
12:53 08.11.2023 |
Упродовж 2022 року та десяти місяців 2023 року українські держслужбовці подали майже мільйон декларацій. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції.
За указаний період чиновники подали 972 456 декларацій. Як відомо, у зв'язку з воєнним станом своєчасне подання декларацій не контролювалося. Попри це, сам обов'язок посадовців звітувати про свій майновий стан та зміни в ньому скасовано не було.
У 2021 році державні службовці подали 4 272 177 декларацій. Тоді НАЗК отримало 4695 повідомлень про несвоєчасне подання декларацій та 3805 повідомлень через неподання декларацій взагалі. Також було виявлено 46 випадків, коли посадовці не повідомляли своєчасно про суттєві зміни у своєму майновому стані. В усіх випадках йшлося лише про тих службових осіб, які посідають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Наразі в Україні поновили відповідальність та контроль за декларуванням чиновників - посадовці мають надати інформацію за перші два роки повномасштабної війни до кінця січня 2024 року. До того ж часу можна внести виправлення у декларації за 2022 та 2023 роки.
Станом на жовтень 2023 року вже було подано 52 203 виправлених декларації.
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