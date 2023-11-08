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ЗСУ отримали на озброєння чеські реактивні системи залпового вогню BM-21MT Striga
10:41 08.11.2023 |
Збройні Сили України почали використовувати чеські РСЗВ BM-21MT Striga.
Відео з роботою системи опублікувало командування 61-ї Окремої Механізованої Степової бригади. Скільки таких установок отримала Україна - невідомо.
BM-21MT Striga - це реактивна система залпового вогню, виробництвом якої займається чеська компанія Excalibur Army. Установка є розвитком радянської РСЗВ БМ-21 "Град". Вона має покращене та легше шасі, а також оновлену систему наведення. Крім цього в ній є обчислювальна, інерціальна навігаційна та комунікаційна система, яка відповідає за точність роботи. BM-21MT Striga може вражати цілі на відстані до 40 км (залежить від снарядів).
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