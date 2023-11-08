Британського виробника паперу Mondi виключили зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило з переліку міжнародних спонсорів війни британську групу компаній Mondi, що спеціалізується на виробництві паперу та пакування.

Про це повідомило НАЗК, передає Укрінформ.

Як зазначається, концерн виключили зі вказаного переліку після відмови від продажу бізнесу в Росії. Закриття угоди в Mondi підтвердили офіційно. Відповідне оголошення розміщене на Лондонській фондовій біржі.

Також компанія надіслала НАЗК лист, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку. Ідеться, зокрема, про продаж найбільшого й останнього активу в Росії - целюлозно-паперового комбінату "Монти Сыктывкар" (Сыктывкарский лесопромышленный комплекс), а також про повний вихід із російського ринку.

Голова Нацагентства Олександр Новіков висловив переконання, що вихід із ринку РФ відповідає довгостроковим інтересам будь-якого бренду. Водночас, за його словами, "не кожен бізнес спроможний це вчасно зрозуміти".

"Ми вдячні компанії Mondi за ухвалення єдиного правильного рішення - припинити спонсорувати російську агресію. Це викликає повагу до бренду від цивілізованого світу. Ми бажаємо процвітання та розвитку бізнесу Mondi та будь-якого іншого, який обирає цінності свободи, демократії та соціальної відповідальності, закликаємо наслідувати їх приклад", - підкреслив Новіков.

У НАЗК наголосили, що агентство відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни швейцарську корпорацію Nestle.