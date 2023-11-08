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АНАЛІТИКА

Франція виділить 200 млн євро на військову допомогу Україні

 

Французький уряд має намір поповнить фонд підтримки України на 200 мільйонів євро для продовження закупівлі Києвом техніки у Парижа.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, виступаючи перед Національними зборами, повідомляє Franceinfo.

За його словами, це дозволить Парижу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії. Він додав, що війна в Україні є "конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися".

"Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 млн євро для фонду підтримки України", - звернувся він до французьких парламентарів.
Ключові теги: Франція
 

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