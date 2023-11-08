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У США заперечили обговорення з Україною «мирних» переговорів із РФ
23:59 07.11.2023 |
]Представник Державного департаменту США Ведант Патель спростував повідомлення у ЗМІ про нібито обговорення американської та європейської сторони з Україною початку "мирних" переговорів із Росією.
Про це Патель заявив на брифінгу у вівторок, передає "Європейська правда".
Заступник речника зовнішньополітичного відомства США зауважив, що рішення про будь-які переговори з Росією має ухвалювати Україна.
"Як ми раніше неодноразово й казали, нічого не повинно відбуватись про Україну без України. Нам не відомо про будь-які розмови з Україною про переговори за межами "формули миру", щодо якої вже відбулась низка зустрічей", - сказав він.
За словами Пателя, "й далі достоту зрозуміло, що в Кремлі нема ніякої зацікавленості в завершенні цієї війни шляхом переговорів".
"І ми віддані зобов'язанню підтримувати наших українських партнерів", - підсумував представник Держдепу.
Минулого тижня телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ. За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.
Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.
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