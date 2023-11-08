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АНАЛІТИКА

У США заперечили обговорення з Україною «мирних» переговорів із РФ

 

]Представник Державного департаменту США Ведант Патель спростував повідомлення у ЗМІ про нібито обговорення американської та європейської сторони з Україною початку "мирних" переговорів із Росією.

Про це Патель заявив на брифінгу у вівторок, передає "Європейська правда".

Заступник речника зовнішньополітичного відомства США зауважив, що рішення про будь-які переговори з Росією має ухвалювати Україна.

"Як ми раніше неодноразово й казали, нічого не повинно відбуватись про Україну без України. Нам не відомо про будь-які розмови з Україною про переговори за межами "формули миру", щодо якої вже відбулась низка зустрічей", - сказав він.

За словами Пателя, "й далі достоту зрозуміло, що в Кремлі нема ніякої зацікавленості в завершенні цієї війни шляхом переговорів".

"І ми віддані зобов'язанню підтримувати наших українських партнерів", - підсумував представник Держдепу.

Минулого тижня телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ. За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.
Ключові теги: США, Росія
 

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