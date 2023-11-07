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Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України

Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України

 

Уряд Канади виділив Україні чергову партію допомоги, яка включає, в тому числі нові роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD-S. Вони призначені для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів у населених пунктах.


Внаслідок збройної агресії росії Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі - за попередніми оцінками, 30% (а це 174 тис. км2) від загальної площі держави є потенційно небезпечними. За найоптимістичнішими прогнозами, гуманітарне розмінування займе десятки років. Наразі українські рятувальники активно залучають для цього сучасні технології та роботів-саперів.

Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України

 

Робот DIGITAL VANGUARD-S має 3 встановлені камери, які дозволяють оператору слідкувати за проведенням маніпуляцій та отримувати зображення з місця проведення робіт в режимі реального часу. Це дозволяє не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. А завдяки невеликим габаритам та маневреності, роботи можуть використовуватися у важкодоступних місцях.

Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України

 

Завдяки бездротовому та дротовому з'єднанню робот може працювати до 5 годин і виконувати різноманітні завдання - дистанційно знищувати вибухонебезпечні предмети або проводити розвідку місцевості.

Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України

 

Зазначається, що роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD-S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які наразі працюють у Херсонській області. Також їх отримали Мобільний рятувальний центр швидкого реагування, Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України та 2-й Спеціальний центр швидкого реагування ДСНС.

Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України

 

Всього з початку широкомасштабного вторгнення російської федерації на території України знешкоджено понад 450 тис. вибухонебезпечних предметів та майже 3 тис. кг вибухової речовини, зокрема 3122 авіаційні бомби. Обстежено територію, площею понад 107 тис. гектарів.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Канада
 

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