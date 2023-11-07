Фінансові новини
- |
- 07.11.23
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Республіканці у Сенаті США висунули умови для підтримки допомоги Україні, - WSJ
17:36 07.11.2023 |
Група республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки вимагає змінити міграційну політику у якості умови підтримки запиту на нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією видання, група сенаторів-республіканців пропонує ускладнити подання мігрантами прохань про надання притулку в США, а також ускладнити виграш справи.
Сенатор-республіканець Джон Тун наголосив, що такі нововведення є питанням національної безпеки.
У той же час WSJ нагадує, що за останні два роки кількість нелегальних перетинів кордону США досягла рекордного рівня. При цьому потік мігрантів з таких країн, як Венесуела, які зазвичай не відправляли до США велику кількість мігрантів, призвів до того, що багато хто з них після прибуття в країну потребував житла.
Демократи вже почали реагувати на ініціативу сенаторів-республіканців. За словами сенатора Діка Дурбіна, така ініціатива - погана відправна точка для будь-яких переговорів щодо запиту Білого дому. Він також вважає, що план республіканців нашкодить зусиллям надання допомоги українським біженцям.
"Якщо республіканці хочуть серйозно поговорити про реформи, які покращать нашу міграційну систему, ми відкриті для дискусії", - заявив спікер Білого дому Анжело Фернандес Ернандес, зазначивши, що Адміністрація Байдена не згодна з багатьма положеннями ініціативи республіканців.
Запит Байдена
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запросив Білий дім виділити 106 млрд доларів на національну безпеку. Кошти хочуть направити на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, а також безпеки південного кордону.
При цьому новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував конгресменам голосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс у відомство відповідну ініціативу, яку підтримала нижня палата Конгресу.
У Сенаті такий законопроект Джонсона не хочуть навіть розглядати, а у Білому домі пообіцяли, що президент Джо Байден ветує його.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безугла заявила, що просила Залужного не захищати дисертацію в університеті Ківалова
|Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
|Вибори в Україні не на часі - Зеленський
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Digital Vanguard–S — нова партія роботів-саперів від Канади для України
|Зеленський ввів санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Фрідманом
|Республіканці у Сенаті США висунули умови для підтримки допомоги Україні, - WSJ
|Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів
|Данія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
|П'ять голландських F-16 вирушають до Румунії, де незабаром буде відкрито центр для підготовки пілотів з України та країн НАТО
Бізнес
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»