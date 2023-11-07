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Данія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
16:30 07.11.2023 |
У Данії продовжили дозволи на проживання українців до 17 березня 2025 року.
Про це повідомили на порталі Імміграційної служби Данії для іноземців.
Міністерство імміграції та інтеграції вирішило продовжити дозволи на проживання, видані згідно із Законом про тимчасовий дозвiл на проживання для переміщених з України осіб, до 17 березня 2025 року.
Зазначається, що імміграційна служба Данії роззгляне справи українців до закінчення дії нинішнього дозволу на проживання, який спливає 17 березня 2024 року. Якщо українські біженці відповідатимуть умовам тимчасового захисту, їхній дозвіл продовжать автоматично.
"Вам не потрібно самостійно подавати заяву на продовження дозволу на проживання. Коли імміграційна служба Данії розгляне вашу справу і вам буде продовжено дозвіл на проживання, вам буде надіслано нову картку з дозволом на проживання поштою", - наголосили на порталі.
Детальнішу інформацію українці можуть отримати за телефоном: +45 35 36 66 00.
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