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П'ять голландських F-16 вирушають до Румунії, де незабаром буде відкрито центр для підготовки пілотів з України та країн НАТО
14:34 07.11.2023 |
П'ять голландських винищувачів F-16 вирушать у вівторок, 7 листопада, до Румунії, де на авіабазі Фетешті (Fetești) незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів, повідомляє Міноборони Нідерландів.
Згідно з повідомленням на сайті відомства, Нідерланди виступили з ініціативою створення центру й надали для цієї мети від 12 до 18 винищувачів F-16. Літаки залишаються власністю Нідерландів.
"Разом із Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль зі створення потенціалу F-16 для України", - йдеться в повідомленні.
Раніше було оголошено, що Lockheed Martin забезпечить навчання й технічне обслуговування літака.
Навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Потім відбувається навчання пілотів.
"Незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального центру", - повідомили в Міноборони.
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