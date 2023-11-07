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АНАЛІТИКА

П'ять голландських F-16 вирушають до Румунії, де незабаром буде відкрито центр для підготовки пілотів з України та країн НАТО

 

П'ять голландських винищувачів F-16 вирушать у вівторок, 7 листопада, до Румунії, де на авіабазі Фетешті (Fetești) незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів, повідомляє Міноборони Нідерландів.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, Нідерланди виступили з ініціативою створення центру й надали для цієї мети від 12 до 18 винищувачів F-16. Літаки залишаються власністю Нідерландів.

"Разом із Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль зі створення потенціалу F-16 для України", - йдеться в повідомленні.

Раніше було оголошено, що Lockheed Martin забезпечить навчання й технічне обслуговування літака.

Навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Потім відбувається навчання пілотів.

"Незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального центру", - повідомили в Міноборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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