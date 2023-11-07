Колишній топменеджер українських уранових шахт отримав підозру на 1,5 млн грн

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомляється на сайтах БЕБ, Офісу генпрокурора та у Facebook обласного управління СБУ в Кропивницькому.

ДП "СхідГЗК" - найбільше в Європі та єдине в Україні підприємство, яке видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану. Комбінат має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, три уранові шахти, три заводи, близько 20 допоміжних підрозділів.

За версією слідства, у березні 2021 року підозрюваний уклав договір на закупівлю відходів металургійного шлаку за завищеною ціною. Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

ДОВІДКА. У системі Prozorro є укладений у цей період договір на закупівлю у ТОВ "Полінез" гранульованого доменного шлаку на суму майже 36 млн грн. Від імені ДП "СхідГЗК" його підписав заступник гендиректора із забезпечення виробництва Юрій Дрібко.