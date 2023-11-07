Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишній топменеджер українських уранових шахт отримав підозру на 1,5 млн грн

12:39 07.11.2023 |

Політика

 

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомляється на сайтах БЕБ, Офісу генпрокурора та у Facebook обласного управління СБУ в Кропивницькому.

ДП "СхідГЗК" - найбільше в Європі та єдине в Україні підприємство, яке видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану. Комбінат має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, три уранові шахти, три заводи, близько 20 допоміжних підрозділів.

За версією слідства, у березні 2021 року підозрюваний уклав договір на закупівлю відходів металургійного шлаку за завищеною ціною. Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

ДОВІДКА. У системі Prozorro є укладений у цей період договір на закупівлю у ТОВ "Полінез" гранульованого доменного шлаку на суму майже 36 млн грн. Від імені ДП "СхідГЗК" його підписав заступник гендиректора із забезпечення виробництва Юрій Дрібко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес