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На зустрічі країн G7 у Токіо обговорять створення щита ППО для України
09:26 07.11.2023 |
Україна залишатиметься головним питанням порядку денного глав МЗС країн "Групи семи" на зустрічі в Токіо 7-8 листопада.
Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє зовнішньополітичне відомство ФРН.
За її словами, якщо країни G7 вичерпають підтримку Києва, президент РФ Владімір Путін "нещадно цим скористається - з жахливими наслідками для народу України та Європи", тоді як гравці в інших регіонах світу також зроблять з цього "неправильні висновки".
"Ось чому так важливо, щоб ми, як G7, продовжували рішуче і всебічно підтримувати Україну. Ось чому, наприклад, ми продовжимо працювати разом над створенням щита протиповітряної оборони для України", - зазначила Бербок.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони - в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.
Як відомо, ППО була однією з ключових тем жовтневої зустрічі формату "Рамштайн", після того президент України порушував питання посилення протиповітряної оборони у розмовах з багатьма лідерами.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим елементом "зимового" пакету допомоги для України будуть засоби протиповітряної оборони.
До останньої партії військової допомоги від Німеччини увійшла ще одна система ППО IRIS-T.
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