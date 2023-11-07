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Міністри оборони України та Пакистану обговорили сфери взаємного інтересу та двосторонні відносини між країнами
19:58 06.11.2023 |
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив у телефонній розмові з міністром оборони та оборонного виробництва Пакистану генерал-лейтенантом (у відставці) Анваром Алі Гайдером підтримку двосторонніх відносин між країнами.
"Сьогодні провів розмову з міністром оборони та оборонного виробництва Пакистану генерал-лейтенантом (у відставці) Анваром Алі Гайдером. Я вдячний за внесок Пакистану в оборонний потенціал України. Також раді обговорити сфери взаємного інтересу та підтримку двосторонніх відносин між нашими країнами", - написав Умєров в Х (твіттер).
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