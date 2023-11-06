У ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС обговорюють із Києвом можливість мирних переговорів із РФ

У Європейському Союзі назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС обговорюють з українською стороною можливі мирні переговори з РФ.

Про це в понеділок у Брюсселі на умовах анонімності повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат. "Якби це була правда, я про це знав би", - сказав він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі". "Це - знаменитий F16, який значно підвищить можливості української армії", - вважає він. Як відомо, у статті для журналу Economist Залужний констатував, що війна перейшла в позиційну фазу через сучасні технології, якими володіють обидві сторони.

Високопоставлений європейський дипломат також торкнувся питання підготовки України, яка перебуває у стані війни, до членства в ЄС. Зазначивши, що станом на сьогодні йому не відомий зміст рекомендацій Європейської комісії щодо можливого початку переговорів про членство, він сказав: "Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", - пояснив він позицію ЄС.

Як відомо, Європейська комісія 8 листопада оприлюднить так званий пакет розширення, в якому буде надано оцінку прогресу України, яка має статус кандидата, у виконанні рекомендацій, виконання яких необхідне для початку переговорів про членство.