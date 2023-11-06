Фінансові новини
- |
- 06.11.23
- |
- 21:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС обговорюють із Києвом можливість мирних переговорів із РФ
17:57 06.11.2023 |
У Європейському Союзі назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС обговорюють з українською стороною можливі мирні переговори з РФ.
Про це в понеділок у Брюсселі на умовах анонімності повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат. "Якби це була правда, я про це знав би", - сказав він.
Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливий перегляд видів зброї, яку ЄС постачає Україні, з огляду на останню оцінку ситуації на полі бою, яку у своїй статті дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, співрозмовник журналістів зазначив, що "допомога вже в дорозі". "Це - знаменитий F16, який значно підвищить можливості української армії", - вважає він. Як відомо, у статті для журналу Economist Залужний констатував, що війна перейшла в позиційну фазу через сучасні технології, якими володіють обидві сторони.
Високопоставлений європейський дипломат також торкнувся питання підготовки України, яка перебуває у стані війни, до членства в ЄС. Зазначивши, що станом на сьогодні йому не відомий зміст рекомендацій Європейської комісії щодо можливого початку переговорів про членство, він сказав: "Ми не маємо чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства. Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", - пояснив він позицію ЄС.
Як відомо, Європейська комісія 8 листопада оприлюднить так званий пакет розширення, в якому буде надано оцінку прогресу України, яка має статус кандидата, у виконанні рекомендацій, виконання яких необхідне для початку переговорів про членство.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
ТОП-НОВИНИ
|Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
|У Байдена кажуть, що через Конгрес змушені надсилати Україні менші пакети допомоги
|США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|У ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС обговорюють із Києвом можливість мирних переговорів із РФ
|Дубінського помістили під домашній арешт
|Фіцо обіцяє не перешкоджати продажу зброї Україні
|Президентка Єврокомісії виступила проти замороженого конфлікту в Україні
|Закупив неякісну форму на 1 млрд. СБУ затримала екс-заступника міністра оборони
|Суд відмовився брати під варту екснардепа Микитася та відправив під домашній арешт
Бізнес
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером