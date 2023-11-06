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АНАЛІТИКА

Фіцо обіцяє не перешкоджати продажу зброї Україні

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні, обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам - зокрема й в Україні.

Заяву Фіцо наводить Pravda.sk, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Словаччини тривалий час виступав проти військової допомоги Україні. Із заяви Фіцо випливає, що його несхвалення стосується лише можливих поставок зброї та боєприпасів зі складів словацької армії.

"Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані".

"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", - зазначив Фіцо.

Він також заявив про можливість надати медичну допомогу або допомогу з ремонтом цивільних об'єктів.

Водночас новий міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк хоче переглянути деякі з уже укладених комерційних контрактів на поставки зброї, але він не надав більш детальної інформації.

Серед дійсних контрактів, за якими Україна очікує отримати словацьку зброю - домовленість про постачання гаубиць. Німеччина, Данія і Норвегія рік тому заявили, що придбають своїм коштом для України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".
 

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