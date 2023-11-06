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Президентка Єврокомісії виступила проти замороженого конфлікту в Україні
14:30 06.11.2023 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою у війні в Україні повинен лишатися стійкий і справедливий мир, а не заморожений конфлікт.
Як передає "Європейська правда", про це вона сказала на конференції послів ЄС у Брюсселі в понеділок.
Глава Єврокомісії наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою господаря Кремля, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.
"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - зазначила фон дер Ляєн.
У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.
"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - наголосила президентка Єврокомісії.
За її словами, основний шлях до досягнення цього - "формула миру" президента Зеленського. Саме тому вона закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для "формули миру" з боку країн по всьому світу.
"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - зазначила фон дер Ляєн.
Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості: "Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні".
"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі - це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала - Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію - Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань - знову ж таки, Європа є відповіддю", - підкреслила президентка Єврокомісії.
Днями телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.
У той самий час президент Зеленський запевнив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що розв'язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.
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