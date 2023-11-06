Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президентка Єврокомісії виступила проти замороженого конфлікту в Україні

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою у війні в Україні повинен лишатися стійкий і справедливий мир, а не заморожений конфлікт.

Як передає "Європейська правда", про це вона сказала на конференції послів ЄС у Брюсселі в понеділок.

Глава Єврокомісії наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою господаря Кремля, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", - зазначила фон дер Ляєн.

У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього - "формула миру" президента Зеленського. Саме тому вона закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для "формули миру" з боку країн по всьому світу.

"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", - зазначила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості: "Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні".

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі - це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала - Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію - Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань - знову ж таки, Європа є відповіддю", - підкреслила президентка Єврокомісії.

Днями телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

У той самий час президент Зеленський запевнив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що розв'язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1705
  0,0954
 0,26
EUR
 1
 38,7278
  0,0575
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес