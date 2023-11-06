Фінансові новини
- |
- 06.11.23
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд відмовився брати під варту екснардепа Микитася та відправив під домашній арешт
12:50 06.11.2023 |
Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт екснардепа Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні 307 млн грн.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що прокурор САП просив взяти колишнього нардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн.
"Суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет", - йдеться у повідомленні.
На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.
Як повідомлялося, екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.
За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження - Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.
Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.
Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.
Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
ТОП-НОВИНИ
|Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
|У Байдена кажуть, що через Конгрес змушені надсилати Україні менші пакети допомоги
|США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Президентка Єврокомісії виступила проти замороженого конфлікту в Україні
|Закупив неякісну форму на 1 млрд. СБУ затримала екс-заступника міністра оборони
|Суд відмовився брати під варту екснардепа Микитася та відправив під домашній арешт
|ГУР і Нацгвардії передали 450 млн грн арештованих російських активів
|ООН закликала зібрати $435 мільйонів для зимової допомоги українцям
|Редакція однієї з найдавніших газет Британії: Захід не може дозволити собі «забути» про Україну
Бізнес
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером