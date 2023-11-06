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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ООН закликала зібрати $435 мільйонів для зимової допомоги українцям

 

Керівництво ООН звернулася із закликом зібрати $435 мільйонів для зимової допомоги українцям.

Про це у пʼятницю заявив журналістам речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Ми та наші партнери також звернулися із закликом зібрати 435 млн доларів для надання зимової допомоги понад 1,7 млн осіб по всій Україні до березня 2024 року», - сказав Дюжаррік.

Він також повідомив, що керівництво ООН рішуче засудило останню хвилю російських атак на критично важливі об'єкти інфраструктури в різних частинах України, що призвело до поранень серед цивільного населення, зокрема й дітей, і завдало шкоди громадським, житловим та комерційним будівлям.

«Ми стурбовані ескалацією таких інцидентів та їхнім впливом на життя цивільного населення, особливо з настанням зимового періоду. Ми вкотре наголошуємо, що напади на цивільне населення та цивільні об'єкти інфраструктури заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені», - сказав речник.

Він зазначав, що внаслідок атак цього тижня були зруйновані енергетичні об'єкти, школи, лікарні та інші цивільні об'єкти. Особливо постраждали Херсонська та Донецька області, минулої ночі також зазнав нападу Харків. За словами Дюжарріка, партнерські неурядові організації вже працюють на місцях, надаючи психологічну підтримку та матеріали людям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок атак.

«Сьогодні ми та наші партнери продовжуємо надавати критично важливу допомогу прифронтовим громадам, і міжвідомчий гуманітарний конвой доставив життєво необхідну допомогу близько 1600 осіб, які перебувають у прифронтових містах Харківської та Запорізької областей», - сказав Дюжаррік.

За його словами, допомога включає медикаменти, гігієнічні набори, термоковдри, матраци, ліхтарі, спальні мішки, також триває роздача харчових продуктів.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, є тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів.
За матеріалами: Укрінформ
 

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