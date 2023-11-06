Редакція однієї з найдавніших газет Британії: Захід не може дозволити собі «забути» про Україну

Видання The Observer, яке вважається найдавнішою недільною газетою в країні та світі, вийшло з редакційною статтею, де наголошує, що країни Заходу не мають допустити послаблення підтримки України на тлі інших викликів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редакційна стаття The Observer, яке з 90-х років належить The Guardian, "Погляд на війну в Україні: Захід не може дозволити собі забути про неї" вийшла цими вихідними.

"Володимир Зеленський вкрай потребує підтримки на тлі гальмування контрнаступу і (перед Україною) постає ризик патової ситуації", - йдеться у резюме.

Редакція зазначає, що останні події на Близькому Сході відволікли на себе увагу світової політичної спільноти і ЗМІ саме у той час, коли російсько-українська війна увійшла у критично важливий період.

"Це легко зрозуміти, але це тривожно. Адже головним вигодонабувачем від цього є президент Росії Владімір Путін, який своїм рішенням почав протиправне, неспровоковане повномасштабне вторгнення", - наголошують журналісти.

Редакція зазначає, що українська влада і західні союзники на початку року покладали великі надії на контрнаступ, але після 5 місяців спроб українських сил прорватися через російські мінні поля й інженерні загородження результат виявився не тим, на який сподівалися.

Журналісти звернули увагу на останню колонку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де він визнав, що перед Україною постає ризик довготривалої війни на виснаження, що грає на руку Росії з її більшими ресурсами, а для перехоплення ініціативи Україні потрібна технологічна перевага.

"Українські військові продовжують боротися з винятковою хоробрістю й гідністю, але настає вже друга зима цієї війни і їм загрожує виснаження. За оцінками, російські сили зазнали велетенських втрат в останніх боях. Проте очевидно, що Путін і його генерали мало переймаються про життя своїх молодих призовників... Натомість, Путін посилює удари дронами, артилерією, ракетами", - зазначають журналісти, нагадуючи, що однією з цілей Росії з настанням холодів знову буде руйнування енергетичної інфраструктури, щоб тиснути на усе цивільне населення.

Редакція констатує, що реальних перспектив якихось мирних перемовин наразі немає, адже і Україна, і Кремль відкидають припущення, що ситуація на полі бою патова.

При цьому офіційний Київ побоюється, що після "нереалістичних очікувань" союзників від контрнаступу подальша західна підтримка, за відсутності відчутного прогресу, почне слабшати - про що вже є "перші дзвіночки" із США, де праве крило республіканців не захотіло підтримати бюджетний запит Байдена одночасно для Ізраїлю, України та заходів охорони кордону.

"Білий дім, позицію якого підтримують демократи у Сенаті, рішуче налаштований підтримувати віру в Україну - з причин, що виходять за рамки самого конфлікту. Міністр оборони США Ллойд Остін чітко сказав про це. "Можу гарантувати, що без нашої підтримки у Путіна будуть успіхи", - нагадують журнал сказав він у зверненні до Сенату. А така розв'язка поставила б під загрозу інших сусідів Росії", - наголошують журналісти.

Вони нагадують нещодавні заяви експрезидента Росії Дмітрія Мєдвєдєва, про те, що Росія вбачає у Польщі "небезпечного ворога" і Польща, підтримуючи Україну, ризикує "втратою державності".

"Зараз, коли Путін вочевидь налаштований на "перемогу" - що б він не вкладав у це і якою б не була ціна - для Заходу не час похитнутися у своїй підтримці України", - підсумовує редакція.

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів.

Глава МЗС Литви застеріг від пастки перемир'я з Кремлем, заявивши, що поступки Росії зараз підірвуть надії на мирне майбутнє для Європи.