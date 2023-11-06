ЄС передав 371 автобус для українських школярів

Євросоюз надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів.

Як пише "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською.

За її словами, Євросоюз надав 371 автобус, щоб українські діти могли безпечно добиратися до віддалених шкіл.

"Російські бомби зруйнували так багато шкіл. Але діти України повинні продовжувати навчання", - заявила фон дер Ляєн.

Сьогодні, 4 листопада, відбувається візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва перед публікацією звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.