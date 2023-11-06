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Україна домоглася прекрасного результату на шляху до Євросоюзу - фон дер Ляєн
09:07 06.11.2023 |
Україна домоглася "чудового" прогресу на шляху до членства в Євросоюзі, сказала в суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Я маю сказати, що ви домоглися чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення", - сказала президент Єврокомісії.
За її словами, "ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни. Ми не повинні забувати, що ви ведете війну за власне існування. І водночас ви глибоко реформуєте свою країну. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся з впливом олігархів, боретеся з відмиванням грошей".
"Я знаю, що ви перебуваєте в процесі завершення великих реформ. І якщо це станеться, я в цьому впевнена, що українська амбітна мета переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнута", - заявила фон дер Ляєн.
Вона нагадала, що "комісія працює над виділенням додаткових 50 мільярдів євро підтримки".
"Ми також розробляємо план України, спрямований на модернізацію, реформування та інвестиції в Україні. Тобто план реформ є ключем для доступу до 50 мільярдів євро. Досягнуто значного прогресу, і ми вже готові протягом наступних кількох тижнів перейти фінішну лінію", - зазначила президент ЄК.
Вона зазначила, що понад 65% сільськогосподарської продукції з України йде "шляхами солідарності". "І ми вкладаємо кошти, посилюємо ці лінії, дороги, переходи, залізницю. 12 млн інвестицій було обіцяно торік, але ця сума має бути більшою", - сказала вона.
За словами президента Єврокомісії, "наші санкції мають глибокий вплив на російську економіку. Незабаром ми схвалимо 12-й пакет санкцій. Там будуть нові переліки тих, хто відповідає за військову торгівлю та окупацію України, а також тих, хто причетний до викрадення дітей, хто причетний до формування фейкових новин, обхідних імпортних та експортних заборон, і тих, хто порушує цінову стелю на нафту".
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