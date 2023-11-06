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АНАЛІТИКА

У Керчі ушкодили носій «Калібрів» - супутникові знімки

У Керчі ушкодили носій «Калібрів» - супутникові знімки

 

Під час ракетної атаки на суднобудівний завод "Залив" у Керчі в окупованому Росією Криму українські війська пошкодили російський корабель. Про це повідомили і в Збройних силах України (ЗСУ), і в міністерстві оборони РФ.

"Підтверджую", - написав у неділю, 5 листопада, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram, прокоментувавши свій попередній допис про те, що один корабель міг піти "услід за Москвою" внаслідок ударів по заводу, "де стояв один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

Ушкодження корабля підтвердили і в міністерстві оборони РФ. Там заявили, що ЗСУ атакували завод 4 листопада 15 ракетами, 13 з яких протиповітряна оборона збила, а дві досягнули цілі. Назву ураженого судна в РФ не вказали.

У Керчі ушкодили носій «Калібрів» - супутникові знімки

 

Уражено носій ракет "Калібр" - корабель "Аскольд"

Як розповів у коментарі "Схемам" капітан 1-го рангу Військово-морських сил (ВМС) України запасу Андрій Риженко, уразили "Аскольд" - малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до восьми ракет "Калібр".

"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", - сказав він після аналізу супутникового знімку Planet Labs за 5 листопада.

У Керчі ушкодили носій «Калібрів» - супутникові знімки

 

Удари по Чорноморському флоту РФ

Російський флот у Криму вже неодноразово зазнавав атак. Так, 13 жовтня ВМС спільно зі Службою безпеки України (СБУ) уразили патрульний корабель "Павел Державин" і рятувальний буксир "Профессор Николай Муру".

У вересні ЗСУ підбили російський ракетний корабель "Самум", завдали удару по двох патрульних кораблях типу "Василь Биков", повністю зруйнували десантний корабель "Мінськ", вивели з ладу на тривалий строк підводний човен "Ростов-на-Дону" та потопили патрульний катер "Тунець".

Втім, за даними ВМС, попри певні обмеження у функціоналі, Чорноморський флот РФ зберігає бойові спроможності, в першу чергу - для нанесення ракетних ударів по території України. Нині до складу Чорноморського флоту РФ входить понад 30 суден.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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