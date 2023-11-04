Сили оборони України отримали вже 15 естонських роботів THeMIS для мінування, розмінування та евакуації поранених

Україна з осені минулого року є оператором роботів THeMIS. Сили оборони мають на озброєнні 15 таких платформ. Про це повідомляє РБК Україна.

THeMIS - це роботизована платформа, створена естонською компанією Milrem Robotics. Україна використовує роботів для евакуації поранених, встановлення мін, розмінування територій і проведення розвідки.

При цьому існують і бойові модифікації THeMIS. Наприклад, у вересні естонська роботизована платформа стала першою європейською системою озброєння в історії, яка обладнана дронами-камікадзе, створеними в ОАЕ.

Робот побудований на гусеничному шасі та може пересуватися зі швидкістю 20 км/год. Його вага становить 1630 кг. Окрім дронів виробництва ОАЕ, THeMIS може бути озброєний пусковими установками для застосування ізраїльських БПЛА Hero 120.

Наприкінці літа минулого року Іспанія стала 13-ю країною, яка замовила THeMIS. Тепер вісім держав-членів НАТО є операторами естонських роботів.



