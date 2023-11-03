Фінансові новини
- |
- 03.11.23
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Яке майно Коломойського намагалися арештувати після його затримання: суд оприлюднив постанову
16:48 03.11.2023 |
Після оголошення 2 вересня Ігорю Коломойському підозри в шахрайстві та відмиванні майна, суд, за клопотанням детектива Бюро економічної безпеки, наклав арешт на частки підозрюваного у 12 компаніях.
Це стало відомо з опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень постанови Київського апеляційного суду.
Зокрема, під арешт потрапили:
* 100% акцій "Полтаваобленерго",
* 50% ТОВ "Кінотеатр Валентина",
* 33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД",
* 30% ТОВ "Пас ЛТД",
* 20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ",
* 33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД",
* 9% ТОВ "Протон-21",
* 25% ТОВ "Старлайт",
* 25% ТОВ "Фарлес",
* 19,6% ТОВ "Солм ЛТД",
* 9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро",
* 19,6% ТОВ "Сєнтоза ЛТД".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Інтерв'ю Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні, - Politico
|Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
|Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України
|Посол США: Ми не зафіксували випадків розкрадання військової допомоги в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Яке майно Коломойського намагалися арештувати після його затримання: суд оприлюднив постанову
|Зеленський змінив командувача ССО
|Посол США в Україні зустрілася з новим спікером Палати представників: переконувала щодо зброї
|Зеленський вивчає всі «за» і «проти» виборів - Кулеба
|Опозиція в Раді звинувачує владу у блокуванні міжнародних поїздок з політичних мотивів
|Інтерв'ю Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні, - Politico
|Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
Бізнес
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства