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АНАЛІТИКА

Яке майно Коломойського намагалися арештувати після його затримання: суд оприлюднив постанову

16:48 03.11.2023 |

Політика

 

Після оголошення 2 вересня Ігорю Коломойському підозри в шахрайстві та відмиванні майна, суд, за клопотанням детектива Бюро економічної безпеки, наклав арешт на частки підозрюваного у 12 компаніях.

Це стало відомо з опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень постанови Київського апеляційного суду.

Зокрема, під арешт потрапили:

* 100% акцій "Полтаваобленерго",
* 50% ТОВ "Кінотеатр Валентина",
* 33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД",
* 30% ТОВ "Пас ЛТД",
* 20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ",
* 33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД",
* 9% ТОВ "Протон-21",
* 25% ТОВ "Старлайт",
* 25% ТОВ "Фарлес",
* 19,6% ТОВ "Солм ЛТД",
* 9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро",
* 19,6% ТОВ "Сєнтоза ЛТД".
За матеріалами: Економічна правда
 

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