Яке майно Коломойського намагалися арештувати після його затримання: суд оприлюднив постанову

Після оголошення 2 вересня Ігорю Коломойському підозри в шахрайстві та відмиванні майна, суд, за клопотанням детектива Бюро економічної безпеки, наклав арешт на частки підозрюваного у 12 компаніях.

Це стало відомо з опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень постанови Київського апеляційного суду.

Зокрема, під арешт потрапили:

* 100% акцій "Полтаваобленерго",

* 50% ТОВ "Кінотеатр Валентина",

* 33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД",

* 30% ТОВ "Пас ЛТД",

* 20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ",

* 33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД",

* 9% ТОВ "Протон-21",

* 25% ТОВ "Старлайт",

* 25% ТОВ "Фарлес",

* 19,6% ТОВ "Солм ЛТД",

* 9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро",

* 19,6% ТОВ "Сєнтоза ЛТД".