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Посол США в Україні зустрілася з новим спікером Палати представників: переконувала щодо зброї
16:17 03.11.2023 |
Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з новообраним спікером Палати представників Майком Джонсоном та говорила з ним про підтримку України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму Twitter (X).
Брінк зазначила, що на зустрічі з Джонсоном говорила про "важливість дати Україні можливість зупинити російську агресію у Європі".
Інших деталей зустрічі посол не наводить.
Нагадаємо, у четвер американська Палата представників схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, окремо від допомоги для України.
Джонсон заявив, що розглядатиме питання допомоги Україні разом з питаннями безпеки кордонів США, вважаючи за краще відповідати на запити Байдена окремо, оскільки законодавці від Республіканської партії все частіше виступають проти допомоги Києву.
У Держдепі висловили впевненість, що запит на фінансування України пройде обидві палати Конгресу.
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