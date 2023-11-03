Посол США в Україні зустрілася з новим спікером Палати представників: переконувала щодо зброї

Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з новообраним спікером Палати представників Майком Джонсоном та говорила з ним про підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму Twitter (X).

Брінк зазначила, що на зустрічі з Джонсоном говорила про "важливість дати Україні можливість зупинити російську агресію у Європі".

Інших деталей зустрічі посол не наводить.

Нагадаємо, у четвер американська Палата представників схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, окремо від допомоги для України.

Джонсон заявив, що розглядатиме питання допомоги Україні разом з питаннями безпеки кордонів США, вважаючи за краще відповідати на запити Байдена окремо, оскільки законодавці від Республіканської партії все частіше виступають проти допомоги Києву.

У Держдепі висловили впевненість, що запит на фінансування України пройде обидві палати Конгресу.