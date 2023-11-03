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АНАЛІТИКА

Кулеба: Схоже, Німеччині треба більше часу для рішення щодо Taurus

 

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна все ще розраховує отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

Про це Кулеба сказав в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про те, чому Берлін зволікає з постачанням далекобійних ракет, Кулеба сказав, що німецький уряд, вочевидь, потребує більше часу для ухвалення рішення.

"Пояснення, які ви відкрито чуєте у німецьких медіа - такі ж, які ми чуємо за зачиненими дверима. Ці пояснення час від часу розвиваються. Цього тижня ми почули позицію міністра оборони. Як ми розуміємо, питання щодо Taurus обговорюється, але німецький уряд потребує більше часу, щоб сформувати фінальне рішення", - зауважив міністр.

Водночас він відреагував на занепокоєння з боку Берліна щодо того, що Україна може використовувати німецькі ракети для ударів по території РФ.

"Ми побудували дуже довірливі відносини з багатьма країнами... якщо якась країна просить нас обмежити діапазон озброєння певною територією, ми це робимо", - сказав він.

Говорячи про поточну німецьку підтримку України у війні, Кулеба подякував за рішення Берліна передати системи ППО Patriot.

"Водночас я хочу дуже похвалити німецький уряд за рішення передати системи Patriot Це саме те, про що ми просили, аби захистити наші мирні міста та нашу енергетичну інфраструктуру", - зауважив міністр.

Нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв'ю "ЄП", що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити ескалації війни.

Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні.

 

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