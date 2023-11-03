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Україна і США спільно вироблятимуть системи ППО
23:53 02.11.2023 |
Україна і США мають намір спільно виробляти зброю і системи протиповітряної оборони, повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").
"Україна і Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем, будемо виробляти системи ППО та інші необхідні речі", - написав Завітневич за підсумками візиту делегації Верховної Ради до США у фейсбуці.
Він уточнив, що йдеться, зокрема, як про спільне виробництво запасних частин, вузлів, агрегатів, так і про повноцінне виробництво зброї.
"А в деяких кейсах йдемо до створення спільних підприємств на території України", - наголосив Завітневич.
За його словами, під час візиту українських парламентаріїв до США йшлося і про прискорення модернізації зенітно-ракетного комплексу "Бук".
"Ми готові надати 17 установок, але партнери можуть переобладнати лише п'ять на місяць. Тому працюємо в цьому напрямку, щоб посилити ППО", - зазначив Завітневич.
Він також повідомив, що на зустрічах у США порушували питання про створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка.
"У майбутньому будемо виробляти більше власної зброї", - зазначив Завітневич.
Він також наголосив, що Україні в майбутньому доведеться "все більше розраховувати на власні сили", про що неформально говорили народним депутатам їхні колеги з Конгресу США.
Як повідомлялося, члени тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги відвідали з візитом США.
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