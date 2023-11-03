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ЄС схвалив плани про передачу Україні доходів від заморожених активів РФ, - Мін'юст
23:20 02.11.2023 |
У Європейському союзі підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України. Єврокомісія планує висунути юридичні пропозиції вже в грудні.
Про це заявила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За її словами, через західні санкції заморожено 300 млрд доларів, що належать російському центральному банку. Більшість цих коштів - 180 млрд євро зберігається в Euroclear - найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.
Не так давно Euroclear повідомив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених активах РФ лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року.
Мудра зазначила, що західні партнери розглядають можливість використання активів РФ з метою отримання від них доходів та направлення їх на проекти відновлення України.
"Отже, очікування такого плану - грудень. Дані активи зберігаються в основному в формі цінних паперів, що мають термін погашення та виплату доходів. Тому, відповідно, ця ліквідність може бути використана і може працювати і приносити доходи", - заявила вона.
Замміністра юстиції зазначила, що від російських активів закумульовано уже 3 млрд доларів. За її словами, це не ті, кошти, що належать РФ, юридично - це "неочікуваний дохід", який би не був отриманий, якби не санкції.
Крім того, вона додала, що українська сторона добиватиметься конфіскації усіх активів РФ, а не лише доходів з них.
Конфіскація російських активів
Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.
Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.
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