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Українці створили оборонну технологію, яка пригнічує російську систему навігації ГЛОНАСС
20:15 02.11.2023 |
Українці створили Piranha AVD 360 - унікальний комплекс радіоелектронної боротьби для посилення Сил оборони.
"Piranha AVD 360 - унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - розповів віце-прем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.
Федоров тако закликав тих, хто працює з проєктами в оборонній сфері, подавати їх через Brave1.
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