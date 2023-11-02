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АНАЛІТИКА

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

20:04 02.11.2023 |

Політика

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

 

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав військовим комплекси БПЛА оперативно-тактичного рівня "H10 Poseidon", мобільні пункти управління, а також вручив сертифікати членам екіпажів, які пройшли відповідне навчання.

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

 

Техніку, зокрема, передали у підрозділи Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького, 22-ї механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ та 59-ї окремої мотопіхотної бригади.


Один комплекс БПЛА, який включає три безпілотника, коштує більше 300 тисяч євро. Ще у мільйон гривень обходиться оснащення новітньою технікою пункту управління на базі вантажівки DAF.

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

 

"Можу наголосити, що це один із небагатьох видів розвідки, який поки що тримає російську РЕБ. Приємно, що ми це передаємо в надійні руки", - говорить Петро Порошенко.

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

 

Порошенко зазначив, що українські військові вже мають великий досвід застосування "Посейдонів" на найгарячіших ділянках фронту. "Сьогодні на напрямку Авдіївка, на напрямку Вугледар, навколо Бахмута і на запорізькому напрямку наші "Посейдони" дозволяють своєчасно виявляти рух ворога. Я навіть не знаю, чи можу я зараз оголошувати кількість російської броньованої техніки, живої сили, яку буквально за останні чотири - п'ять днів було знищено. Це надихає", - говорить Петро Порошенко.

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

 

Розвідники 59-ки давно працюють з "Посейдонами". Два тижні тому бригада отримала ще дві "пташки" від Порошенка, тепер мають і мобільний пункт управління. У бригаді кажуть: "Poseidon" - це найкращий безпілотник у своєму класі. З ними 59-та бригада пройшла багато боїв. "Миколаївський напрямок. Херсонський напрямок, Донецький напрямок, Запорізький напрямок - єдине, де не були, це Бахмут і Харків, особисто ми не літали. Хоча пташки "Посейдони" Н10 в інших організмах працюють і там", - розказав розвідник з позивним "Кіт". Каже: залітав на них більш ніж на 45 кілометрів в тил ворога, проводячи глибинну розвідку й коригуючи артилерію. "Вони будуть працювати 24 на 7, літатимуть там, де не літає ніхто", - переконаний розвідник.

Безпілотники - це "очі" будь-якого батальйону, зазначає Порошенко. "Розвідувальні, бойові, різних типів і різного плану застосування - вони конче необхідні зараз на фронті. Тому сьогодні ми знову тут, на Сході. Приїхали до підрозділів, які вже 19 місяців безвилазно знаходяться в пеклі. Бо те, що зараз відбувається на східному фронті, по-іншому не назвеш. Ворог тут добре оснащений технікою, тому і ми маємо не відставати", - наголошує п'ятий Президент.

Порошенко на східному напрямку передав військовим партію БПЛА «Poseidon» та мобільні пункти управління для аеророзвідки

 

"Зграї "птахів" намагаємося поповнювати щотижня. В планах - ще більше. Нам треба не просто вірити у перемогу, а кожному зранку і до вечора робити все, що ми можемо, для того, щоб зміцнювати наші позиції", - наголошує Порошенко.

"Немає зараз у нас більш важливішої мети, ніж забезпечити воїна, який стоїть на фронті. В нього має бути все", - переконаний Порошенко.

Про закупівлю Фондом Порошенка БПЛА "Poseidon" вперше повідомили 16 серпня 2022 року, коли Петро Порошенко уклав велику угоду з виробниками. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. "Це - інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога", - наголошує Порошенко. Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів Poseidon (65 "пташок").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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