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АНАЛІТИКА

Кулеба обговорив з турецьким колегою безпеку в Чорному морі та експорт зерна з України

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях конференції у Берліні щодо розширення ЄС зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це він повідомив у Twitter (X), пише "Європейська правда".

За його словами, у своїй розмові вони зосередилися на безпековій ситуації в Чорноморському регіоні та експорті українського зерна на світові ринки.

"Ми також обговорили розвиток подій на Близькому Сході", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині переконані, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи є можливим, та продовжують докладати зусиль у цьому напрямку, залишаючись у контакті як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

Нагадаємо, посол України у Туреччині Василь Боднар зазначив, що "зерновий коридор" з українських портів може функціонувати без участі Росії, яка, за його словами, є у ньому "надмірною ланкою".

Росія заявила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи в середині літа. Після того тривалий час були сподівання, що вплив президента Туреччини все ж переконає Москву повернутися до "зернової угоди", але цього не сталося.

 

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