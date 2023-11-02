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Кулеба обговорив з турецьким колегою безпеку в Чорному морі та експорт зерна з України
17:43 02.11.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях конференції у Берліні щодо розширення ЄС зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це він повідомив у Twitter (X), пише "Європейська правда".
За його словами, у своїй розмові вони зосередилися на безпековій ситуації в Чорноморському регіоні та експорті українського зерна на світові ринки.
"Ми також обговорили розвиток подій на Близькому Сході", - додав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що у Туреччині переконані, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи є можливим, та продовжують докладати зусиль у цьому напрямку, залишаючись у контакті як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.
Нагадаємо, посол України у Туреччині Василь Боднар зазначив, що "зерновий коридор" з українських портів може функціонувати без участі Росії, яка, за його словами, є у ньому "надмірною ланкою".
Росія заявила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи в середині літа. Після того тривалий час були сподівання, що вплив президента Туреччини все ж переконає Москву повернутися до "зернової угоди", але цього не сталося.
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