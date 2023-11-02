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Нардеп Дубневич нелегально виїхав за кордон, його оголосили у міжнародний розшук

13:46 02.11.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд оголосив народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у незаконному заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці", у міжнародний розшук.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як повідомив прокурор, 8 жовтня Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцезнаходження невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі. Водночас невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі немає.

"ВАКС відповідне клопотання прокурора задовольнив та оголосив Дубневича в міжнародний розшук. Рішення ухвалили судді Оксана Олійник, Віра Михайленко та Володимир Воронько", - додали в Центрі протидії корупції.

Зазначається, що відповідне рішення дасть змогу в подальшому ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.

Захист же своєю чергою продовжував наполягати на тому, що Дубневич перебуває на лікуванні. Але в якому саме місці, казати не стали.

На одному із попередніх засідань сам депутат через відеозвʼязок теж говорив, що нібито перебуває в лікарні в Україні, але повідомляти своє точне місцезнаходження відмовився.

Нагадаємо, за даними слідства, Дубневич організував схему, в результаті якої одна із філій "Укрзалізниці" здійснила процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами. Закупівлю провели із залучення двох пов'язаних з депутатом фірм. Через це "Укрзалізниця" зазнала 93,28 млн грн збитків.

Крім того, 11 жовтня правоохоронці повідомили нардепу Дубневичу про підозру в іншому кримінальному провадженні.

Зокрема, слідство встановило, що протягом 2013-2017 років він, залучивши ще п'ятьох осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на понад 2,15 млрд грн. Були укладені угоди про закупівлю газу у "Нафтогазу" для виробництва теплоенргії населенню.

Однак, ТЕЦ не планували використовувати газ для потреб населення. Натомість,його використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Унаслідок дій із заволодіння газом прибутковість виробництва електрики ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%. Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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