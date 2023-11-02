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АНАЛІТИКА

Бербок натякнула на позитивний сигнал для України в грудні щодо її вступу в ЄС

 

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.

Про це вона сказала, виступаючи 2 листопада на конференції щодо розширення ЄС у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

Очікують, що на саміті ЄС у грудні лідери будуть розглядати питання можливого початку переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу. Це відбудеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання Україною кандидатських критеріїв, яка буде оприлюднена 8 листопада.

"Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал", - заявила глава німецької дипломатії.

Бербок сказала, що знає, скільки зусиль від країн-кандидатів вимагає рух до ЄС, і запевнила, що розуміє, наскільки складним цей процес є для воюючої України.

"Тому так важливо, сказати... що ми будемо супроводжувати вас на цьому шляху фінансово, структурно, матеріально", - заявила вона, кажучи про потребу підтримати Україну.

2 листопада у Берліні зібралися очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів.

Це перша подібна велика зустріч, присвячена реформі Євросоюзу. На ній Київ наполягатиме на неприпустимості того, щоб політичні умови розширення ЄС гальмували вступ України після того, як Київ виконає законодавчі та технічні вимоги для членства.
 

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