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У Держдепі впевнені, що запит на фінансування України пройде обидві палати Конгресу
09:29 02.11.2023 |
Сполучені Штати не втратили уваги до потреби підтримки України, а запит на фінансування України буде прийнятий Конгресом, коли його висунуть на голосування.
Впевненість у цьому висловив у середу, 1 листопада, під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
"Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунуто на голосування - він пройде в обох палатах Конгресу", - наголосив Міллер.
Речник Держдепу підкреслив, що підтримка України Сполученими Штатами продовжує бути, як і раніше, важливою: "Сполучені Штати допоможуть Україні захиститись від жахливих атак, які Росія здійснювала і продовжує здійснювати проти українців".
Метью Міллер зауважив, що Сполучені Штати "в жодному разі не втратили уваги до потреби підтримувати Україну".
"Ось чому ви бачили, як президент в Овальному кабінеті виголосив промову про нашу підтримку України. Ми й надалі залишатимемось зосереджені на цьому", - додав речник Держдепу.
Як відомо, Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Новий спікер палати представників наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.
31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні.
"Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде", - йдеться у зверненні.
Своєю чергою у вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін переконували законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.
У вівторок американські сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю окремо від підтримки України.
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