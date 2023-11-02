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АНАЛІТИКА

Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом українського народу

 

Ще три американські штати визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написала посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, ще три штати - Вашингтон, Мериленд і Аризона долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

Маркарова нагадала, що станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

"Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу. Запрошуємо українську громаду по всіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", - написала посол.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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