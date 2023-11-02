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АНАЛІТИКА

Залужний: Війна стає «позиційною», щоб вибратися з цього Україні необхідна перевага над ворогом у всьому

23:33 01.11.2023 |

Політика

 

Наразі війна проти РФ переходить на етап "позиційної", Україні необхідна перевага в повітрі та на суші, оскільки затяжна війна дасть ворогові можливість нарощувати свій військовий потенціал, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у своїй статті для The Economist.

"Україна не лише зупинила вторгнення набагато сильнішого ворога, а й звільнила більшу частину своєї території. Однак зараз війна переходить на новий етап: те, що ми, військові, називаємо "позиційною" війною, яка складається зі статичних і виснажливих боїв... Це піде на користь Росії, оскільки дасть їй змогу відновити свою військову міць, що в остаточному підсумку буде загрожувати збройним силам України і самій державі", - йдеться у статті.

Залужний зазначає, що позиційна війна несе величезні ризики для ЗСУ та України, тому виходом буде лише перевага над ворогом в усьому, а саме "перевага в повітрі, значно поліпшені можливості радіоелектронної і протибатарейної боротьби, нові технології розмінування і здатність мобілізувати і навчати більше резервів".

Крім цього, головнокомандувач зазначає, що необхідно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, а також на раціоналізації української логістики, при цьому одночасно руйнувати російську систему ракетами більшої дальності.

"Нові, інноваційні підходи можуть знову перетворити цю позиційну війну на маневрену", - наголосив Залужний.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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