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АНАЛІТИКА

Україна отримала 40 французьких бронемашин AMX-10RC, - ЗМІ

23:00 01.11.2023 |

Політика

 

Українські військові отримали у своє розпорядження 40 французьких бронемашин AMX-10RC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bulgarianmilitary.

За даними аналітиків, AMX-10RC вже використовувались Україною під час літнього контрнаступу і брали участь у бойових діях на передовій. Однак тоді ЗСУ втратили 5 таких бронемашин і їх вирішено було перемістити на другу лінію фронту.

При цьому останніми тижнями почала з'являтись інформація про те, що AMX-10RC знову використовуються у бойових діях. А Україна отримала додаткову партію з 40 бронемашин.

AMX-10RC вперше був представлений французькій армії 1981 року. Його основним бойовим озброєнням є точна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм кулеметом NF1 або 12,7-мм великокаліберним кулеметом M2HB для підвищення вогневої потужності.

Для основного озброєння стандартний боєкомплект становить 38 снарядів, а для кулемета - 4000.

AMX-10RC має дизельний двигун Baudouin Model 6F11 SRX потужністю 280 к.с. Це дозволяє автомобілю розвивати швидкість до 85 км/год на асфальтованій поверхні та до 45 км/год на бездоріжжі. Залежно від конкретної комплектації маса автомобіля становить від 15,8 до 22 т.

AMX-10 RC

Раніше РБК-Україна повідомляло, що легкі французькі танки AMX-10 RC вже прибули до України, а частина з них перебуває на передовій.

У лютому повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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