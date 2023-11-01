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Арестович балотуватиметься на наступних президентських виборах
19:43 01.11.2023 |
Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович має намір балотуватися на наступних президентських виборах, повідомив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Так, буду висуватися", - відповів він на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться.
Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборчою програмою.
"Її доопрацюють фахівці, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика - вітаються", - написав він.
Коментуючи поширювану в соціальних мережах інформацію щодо його виїзду з країни, Арестович відповів: "У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я - ключовий спікер".
Він також повідомив журналісту агентства, що не має стосунку до підготовки журналістом Саймоном Шустером матеріалу про Україну, опублікованого в понеділок у журналі Time.
"Ні, не маю (стосунку - ІФ-У). Крайній раз спілкувався з Саймоном 9 серпня 2022 року", - повідомив Арестович.
Як повідомлялося, чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2024 року, проте нині в суспільстві точиться дискусія про необхідність їх проведення в умовах воєнного стану.
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