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АНАЛІТИКА

Арестович балотуватиметься на наступних президентських виборах

19:43 01.11.2023 |

Політика

 

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович має намір балотуватися на наступних президентських виборах, повідомив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, буду висуватися", - відповів він на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться.

Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборчою програмою.

"Її доопрацюють фахівці, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика - вітаються", - написав він.

Коментуючи поширювану в соціальних мережах інформацію щодо його виїзду з країни, Арестович відповів: "У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я - ключовий спікер".

Він також повідомив журналісту агентства, що не має стосунку до підготовки журналістом Саймоном Шустером матеріалу про Україну, опублікованого в понеділок у журналі Time.

"Ні, не маю (стосунку - ІФ-У). Крайній раз спілкувався з Саймоном 9 серпня 2022 року", - повідомив Арестович.

Як повідомлялося, чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2024 року, проте нині в суспільстві точиться дискусія про необхідність їх проведення в умовах воєнного стану.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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