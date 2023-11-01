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У Байдена натякнули, що він може ветувати бюджет без коштів для України
23:56 31.10.2023 |
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.
Про це Кірбі сказав журналістам на брифінгу у вівторок, передає "Європейська правда".
Представник Білого дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за власний бюджетний законопроєкт, у якому не будуть передбачені витрати для України.
"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроект республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці", - сказав Кірбі.
"І як верховний головнокомандувач, президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки", - додав він.
Нагадаємо, що Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 мільярдів доларів, із яких 61,4 мільярда мали призначатись для Києва.
Але понеділок республіканці у Палаті представників США представили законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярдів доларів окремо від України.
Новообраний спікер палати республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.
Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об'єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.
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