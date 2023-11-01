У Пентагоні уточнили можливі терміни навчання українських пілотів на F-16

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати 5 місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

За словами представника Міноборони США, навчання українських пілотів на F-16 може зайняти п'ять-дев'ять місяців.

Водночас терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів, уточнив Райдер.

Нагадаємо, минулого тижня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або "кілька місяців".

На жовтневій зустрічі формату "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, яку очолять США, Данія й Нідерланди.