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У Пентагоні уточнили можливі терміни навчання українських пілотів на F-16
23:48 31.10.2023 |
Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати 5 місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.
Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.
За словами представника Міноборони США, навчання українських пілотів на F-16 може зайняти п'ять-дев'ять місяців.
Водночас терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів, уточнив Райдер.
Нагадаємо, минулого тижня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.
Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або "кілька місяців".
На жовтневій зустрічі формату "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, яку очолять США, Данія й Нідерланди.
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