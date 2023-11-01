Сполучені Штати Америки мають трохи більш як 5,4 млрд доларів для надання військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону генерала Патріка Райдера.

Він сказав, що у Міноборони все ще є трохи більше ніж 5,4 мільярда доларів для допомоги Україні.

Райдер уточнив, що ці фінанси виділяються в рамках президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.