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АНАЛІТИКА

Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з РФ

 

Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та РФ. Відповідний законопроект вже внесено у Верховну раду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Ради.

Текст законопроекту ще не з'явився на сайті парламенту. Наразі документ передано на розгляд керівництву Ради.

Консульська угода - це документ, який регулює консульські відносини між державами. Консульська угода між Україною та РФ була підписана у січні 1993 року, а набула чинності у листопаді 1995 року.

Угода регулювала питання відкриття консульств, призначення і допущення глав консульських установ, а також консульські функції.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російської армії Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

У результаті розриву дипвідносин обидві сторони залишилися без можливості двосторонньої комунікації у дипломатичній площині. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн. Крім того, свою діяльність припинили українські та російські дипломати в Україні та РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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