Фінансові новини
- |
- 01.11.23
- |
- 02:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з РФ
23:25 31.10.2023 |
Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та РФ. Відповідний законопроект вже внесено у Верховну раду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Ради.
Текст законопроекту ще не з'явився на сайті парламенту. Наразі документ передано на розгляд керівництву Ради.
Консульська угода - це документ, який регулює консульські відносини між державами. Консульська угода між Україною та РФ була підписана у січні 1993 року, а набула чинності у листопаді 1995 року.
Угода регулювала питання відкриття консульств, призначення і допущення глав консульських установ, а також консульські функції.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російської армії Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
У результаті розриву дипвідносин обидві сторони залишилися без можливості двосторонньої комунікації у дипломатичній площині. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн. Крім того, свою діяльність припинили українські та російські дипломати в Україні та РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін
|Запас міцності. Скільки років зможе воювати Путін
|КМІС: довіра до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту з 58% до 21%
|«Контракт завершиться – транзит зупиниться». Нафтогаз не продовжуватиме угоду з Газпромом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|У Байдена натякнули, що він може ветувати бюджет без коштів для України
|У Пентагоні уточнили можливі терміни навчання українських пілотів на F-16
|Сполучені Штати Америки мають трохи більш як 5,4 млрд доларів для надання військової допомоги Україні
|Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з РФ
|Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС
|Ексголову «Київстару» Чернишова призначено радником Лісового з корпоративного управління в університетах
Бізнес
|Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»
|Facebook та Instagram запускають передплату без реклами — за ціною від 10 євро на місяць
|Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
|Слідом за Huawei та Apple: Samsung додасть флагманам Galaxy S24 підтримку супутникового зв'язку
|США можуть заборонити Apple імпорт розумних годинників Apple Watch
|Qualcomm розкрила трохи подробиць про флагманський чип майбутнього покоління. Він називатиметься Snapdragon 8 Gen 4
|Nissan Rogue отримав оновлення екстер'єру та технологій