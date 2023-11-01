Ексголову «Київстару» Чернишова призначено радником Лісового з корпоративного управління в університетах

Колишнього голову "Київстару" Петра Чернишова призначено радником на громадських засадах міністра освіти і науки Оксена Лісового з питань корпоративного управління в університетах та розвитку Державного університету "Київський авіаційний інститут".

"Щоби підвищити ефективність навчання та збільшити автономію закладу освіти, у створеному Державному університеті "Київський авіаційний інститут" будуть змінені внутрішні управлінські процеси. Нині готуємося до створення наглядової ради КАІ, яка підтримуватиме управління університетом і сприятиме його розвитку, зокрема через залучення інвестицій, запровадження світових практик корпоративного управління. Майбутня наглядова рада матиме розширені повноваження, які відповідатимуть потребам автономного закладу європейського рівня", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Передбачається, що наглядова рада опікуватиметься питаннями: обрання та звільнення ректора; затвердження штатного розпису; погодження та затвердження кандидатур деканів і проректорів; нагляду в разі потенційного конфлікту інтересів; бюджетування та внутрішнього аудиту; залучення інвестицій від підприємств, бізнесів, компаній; управління репутацією та підвищення довіри до закладу з боку партнерів; контролю за внутрішньою системою забезпечення якості освіти.

Зазначено, що наглядова рада складатиметься з трьох основних категорій стейкголдерів: представників державної влади (місцевого, обласного, національного рівнів); учасників освітнього процесу (професорсько-викладацький склад, випускники КАІ, а також студенти); представників бізнесів, що співпрацюють із КАІ; окрім того, до наглядової ради можуть долучатися й інші зовнішні експерти.

"Такий підхід допоможе забезпечити прозорий процес управління та сприятиме розвитку університету відповідно до сучасних стандартів та потреб освіти й науки в Україні. Працюємо над тим, щоб активізувати співпрацю новоствореного КАІ з бізнесом, адже тільки так вдасться побудувати сучасний університет - лідера в галузі defense tech (оборонної техніки - ІФ-У)", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого у відомстві повідомили, що Міносвіти призначило Петра Чернишова радником міністра освіти і науки (на громадських засадах) з питань корпоративного управління в університетах та розвитку Київського авіаційного інституту.

Як повідомлялося, 13 жовтня Кабінет Міністрів підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Того самого дня Міносвіти підписало наказ, який розпочав процес розділення НАУ на два вищі заклади освіти: Державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію (Кропивницький).