КМІС: частка респондентів, які вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, збільшилася з 16% до 29% за півтора року

60% опитаних українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна, водночас їх частка зменшилася на 8 відсоткових пунктів порівняно з даними піврічної давності. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 30 вересня - 13 жовтня 2023 року.

"Між травнем 2022 року та жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок), однак і нині більшість українців оптимістично оцінює шлях, яким рухається країна", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками цього дослідження.

"Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%", - наголошують соціологи.

Як повідомляється, настрої українців приблизно однакові в усіх регіонах. "Незалежно від регіону проживання приблизно однакова частка населення (58-61%) вважають, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку. Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку".

Протягом 30 вересня - 13 жовтня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого було включено запитання щодо напрямку справ в Україні та довіри окремим інституціям. Методом телефонних інтерв'ю опитано 2007 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4%.

У пресрелізі теперішні настрої населення порівнюються з настроями населення станом на травень 2022 року (за результатами опитування, яке КМІС провів протягом 23-27 травня 2023 року і в рамках якого було опитано 1201 респондента методом телефонних інтерв'ю).