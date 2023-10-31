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АНАЛІТИКА

Республіканці представили проєкт допомоги Ізраїлю окремо від України

 

Республіканці в Палаті представників США представили окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю, незважаючи на запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів, що об'єднував допомогу Ізраїлю та Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У проєкті республіканці представили план надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів шляхом скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів, влаштувавши протистояння з демократами, які контролюють Сенат.

Демократи звинуватили республіканців у тому, що вони завадили Конгресу допомогти Ізраїлю, представивши партійний законопроєкт.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр виступила із заявою, в якій звинуватила республіканців у "політизації національної безпеки" та назвала їхній законопроєкт неприйнятним.

Щоб проєкт став законом, його має схвалити Палата представників та Сенат і підписати президент Байден.

Новообраний спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.

Джонсон сказав, що зміцнення підтримки Ізраїлю має бути головним на порядку денному національної безпеки США після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.
Ключові теги: США
 

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