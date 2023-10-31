Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Ватикані кажуть, що підтримують українську «формулу миру»

 

Державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті заявив, що Ватикан готовий підтримувати її складові щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Звернення Пароліна у понеділок процитував офіційний новинний портал Святого Престолу Vatican News, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, попередні дві зустрічі щодо "формули миру" у Данії та Саудівській Аравії - це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України... Пошук рішення - це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", - сказав Паролін у зверненні.

Він додав, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, а також досягти миру.

Державний секретар Святого Престолу запевнив у підтримці "у вирішенні гуманітарних питань, як-то продовольча безпека та збереження довкілля", а також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".

Нагадаємо, третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі взяли участь особисто або дистанційно представники 66 країн - на понад 20 більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. У зустрічі вперше взяла участь Вірменія, проте не взяв участь Китай.
Ключові теги: Ватикан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3659
  0,0557
 0,15
EUR
 1
 38,5624
  0,1850
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес