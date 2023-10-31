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АНАЛІТИКА

Сили оборони України отримали понад 1500 FPV-безпілотників Shrike вартістю кілька сотень доларів

22:50 30.10.2023 |

Політика

Сили оборони України отримали понад 1500 FPV-безпілотників Shrike вартістю кілька сотень доларів

 

Проєкт "Армія дронів" відправив на передову велику партію дронів-камікадзе Shrike. Про це повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров.

У повідомленні міністра йдеться, що понад 1500 безпілотних літальних апаратів вирушили на Донеччину. FPV-дрони допоможуть Силам оборони України знищувати піхоту та військову техніку росіян.

Вартість Shrike не уточнюється, але Михайло Федоров стверджує, що йдеться лише про сотні доларів. Для порівняння, модернізовані російські танки коштують до $5 млн, бойові машини піхоти - до $0,6 млн, а вартість систем протиповітряної оборони оцінюється в десятки мільйонів доларів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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