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АНАЛІТИКА

Літаки F-16, передані Нідерландами для української армії, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні - Рютте

 

Літаки F-16, які Нідерланди зобов'язалися надати для зміцнення української ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

"Це означає, що найближчим часом можна буде розпочати навчання українських пілотів, які будуть на них літати", - написав Рютте у твіттері.

Він наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну перед обличчям російської агресії, яка триває, стільки і так довго, скільки буде потрібно.

"Руйнівна ситуація в Ізраїлі та Газі не відверне нашої уваги від України. Екзистенціальна необхідність дати відсіч російській агресії, як і раніше, є нашим пріоритетом і для України, і для безпеки Європи загалом", - зазначив він.

Прем'єр-міністр нагадав, що Нідерланди надають підтримку Україні за декількома напрямами. Так, цими вихідними на Мальті розпочалися переговори між Нідерландами та міжнародними партнерами про довгострокові заходи щодо забезпечення безпеки України. Основна увага буде приділена питанням безпеки та оборони, включно зі зміцненням протиповітряної оборони України.

Також було обговорено перебіг робіт зі створення альтернативного коридору для експорту зерна через Чорне море. Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки цього маршруту. Нещодавно були проведені переговори на цю тему в Одесі.

"Злодіяння, скоєні Росією, не мають бути забуті. Для цього Нідерланди продовжують брати участь у розслідуванні злочинів Росії. Наразі в Україні під егідою Міжнародного кримінального суду працює четверта голландська місія криміналістів, яка збирає докази воєнних злочинів", - наголосив Рютте.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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