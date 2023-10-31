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АНАЛІТИКА

У Німеччині чергова група українців почала навчання на ЗРК Patriot

У Німеччині чергова група українців почала навчання на ЗРК Patriot

 

Військово-повітряні сили Німеччини в понеділок повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Про це німецькі ВПС повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається чергове навчання на Patriot", - йдеться в дописі Люфтваффе.

Там уточнили, що в кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.

Перша група українців навчалась на ЗРК Patriot у Німеччині ще в лютому цього року - після рішення Сполучених Штатів і ФРН передати ці системи Україні.

Тоді Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Станом на серпень Київ отримав від Берліна дві пускові установки до ЗРК.

У новому "зимовому пакеті" військової допомоги від Німеччини міститься ще одна система ЗРК Patriot.
 

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