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У Німеччині чергова група українців почала навчання на ЗРК Patriot
18:00 30.10.2023 |
Військово-повітряні сили Німеччини в понеділок повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на зенітно-ракетних комплексах Patriot.
Про це німецькі ВПС повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".
"Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається чергове навчання на Patriot", - йдеться в дописі Люфтваффе.
Там уточнили, що в кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.
Перша група українців навчалась на ЗРК Patriot у Німеччині ще в лютому цього року - після рішення Сполучених Штатів і ФРН передати ці системи Україні.
Тоді Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Станом на серпень Київ отримав від Берліна дві пускові установки до ЗРК.
У новому "зимовому пакеті" військової допомоги від Німеччини міститься ще одна система ЗРК Patriot.
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